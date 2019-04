Acidente entre elétrico e autocarro na baixa de Lisboa faz vários feridos

Um acidente entre um elétrico e um autocarro de turismo, na Baixa de Lisboa, causou oitos feridos ligeiros este domingo, na sua maioria estrangeiros, disse aos jornalistas o vereador com o pelouro da Proteção Civil na Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Castro.

Segundo fonte do INEM, à agência Lusa, os feridos têm idades entre os 30 e os 70 anos. As vítimas foram transportadas para o Hospital de São José, em Lisboa, “com pequenos traumatismos”.

Fonte do Comando Metropolitano de Lisboa (Cometlis) da PSP disse à Lusa que todos os feridos seguiam a bordo do elétrico, e resultaram do embate com o autocarro.

O Regimento de Sapadores Bombeiros (RSB), por seu lado, dá conta que o acidente aconteceu pelas 13h15 no cruzamento da rua do Ouro com a rua da Conceição, e que a triagem aos feridos está a ser feita no local por elementos do INEM.

Ainda de acordo com o RSB, o choque envolveu um autocarro francês de turismo.