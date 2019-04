Espanhol Mateu Lahoz é o árbitro do Liverpool-FC Porto

A UEFA revelou, este domingo, que Mateu Lahoz é o árbitro que vai dirigir o Liverpool-FC Porto, jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

O espanhol será assistido pelos compatriotas Pau Cebrián Devís e Roberto del Palomar. O romeno Ovidiu Hategan será o quarto árbitro. No videoárbitro, estará o também espanhol Gil Manzano, que este fim-de-semana tem estado debaixo de fogo, em Espanha, pela arbitragem do Barcelona-Atlético de Madrid, devido à expulsão de Diego Costa.

Lahoz já encontrou o FC Porto em duas ocasiões. Ambas na fase de grupos da Champions e, curiosamente, embora em anos diferentes, os dragões estavam inseridos no Grupo G nas duas vezes. A primeira foi em 2015, na vitória portista frente ao Chelsea, por 2-1, no Estádio do Dragão. A segunda foi em 2017, num empate no terreno do Besiktas, por 1-1.

Na última época, Lahoz foi muito criticado pela sua prestação no Manchester City-Liverpool, da segunda mão dos "quartos" da competição. A decisão mais criticada foi a anulação de um golo ao City.



A primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões joga-se na terça-feira, às 20h00, em Anfield Road. O Liverpool-FC Porto terá relato em direto na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.