ADSE deixa de comparticipar internamentos de longo prazo no privado

A ADSE está a deixar de comparticipar os internamentos de longo prazo no privado.

De acordo com a edição deste domingo do “Jornal de Notícias”, desde fevereiro que beneficiários e familiares de doentes com internamento prolongado em hospitais privados estão a ser contactados para encontrarem uma alternativa.

O problema é que a alternativa que existe, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados do Serviço Nacional de Saúde tem, segundo o JN, uma lista de espera de mais de 800 doentes.

A comparticipação de internamentos longos no privado custa em média seis mil euros por mês, por beneficiário.

Esta é uma das medidas apontadas para controlar a despesa da ADSE e que consta do recente estudo sobre sustentabilidade do subsistema de saúde dos funcionários públicos.