Alemanha. Bayern esmaga e ultrapassa rival

O Bayern Munique destronou o Borussia Dortmund da liderança da liga alemã de futebol, após golear o rival direto por 5-0, numa 28.ª jornada que concluiu com 64 pontos, mais um do que o adversário.

Com uma primeira parte avassaladora, os pupilos do croata Nico Kovac - Renato Sánchez entrou aos 80 - foram muito superiores e mostraram outros argumentos na luta pelo título.

Raphael Guerreiro esteve ausente no Dortmund devido a problemas musculares, baixa importante, tal como a do avançado Paco Alcácer, o goleador da equipa, com 16 golos no campeonato.

O central Hummels, aos 10 minutos, de cabeça na sequência de um canto, inaugurou o marcador, que foi elevado para 2-0 volvidos sete minutos, com um mau passe defensivo do francês Zagadou a acabar nos pés do polaco Lewandowski, que atirou fora do alcance do guarda-redes, adiantado fora da área.

A superioridade bávara na primeira parte manteve-se e, em lance de insistência, o espanhol Javi Martínez ampliou (41, para, apenas dois minutos mais tarde, um cabeceamento fácil de Gnabry fechar a primeira parte em 4-0.

O ritmo de jogo mudou muito no segundo tempo, bem mais calmo, ainda assim Lewandowski elevou os números para 5-0, aos 89.