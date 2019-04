Tiago Monteiro sexto na primeira prova da Taça do Mundo de Carros de Turismo

O piloto português Tiago Monteiro (Honda) terminou na sexta posição a primeira das três corridas da prova de abertura da Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR), que se realiza em Marrocos.

Tiago Monteiro, que se qualificara na oitava posição, beneficiou de um problema no Lynk & Co do francês Yvan Muller, atirado para o final da grelha, para sair do sétimo lugar, que manteve até final, terminando a 4,973 segundos do vencedor, o argentino Esteban Guerrieri (Honda).

Contudo, uma penalização de cinco segundos atribuída ao francês Jean-Karl Vernay (Audi), que tinha cruzado a meta em terceiro, promoveu o piloto português do Honda Civic ao sexto lugar final.

"Estou muito contente com este resultado. Conseguimos pontos importantes para as contas do campeonato ao mesmo tempo que mostrámos andamento e ritmo. Estive sempre junto dos primeiros lugares e tinha andamento para superar os pilotos à minha frente mas, numa pista como esta, onde as ultrapassagens são sempre arriscadas e podem deitar tudo a perder, não fazia sentido correr riscos", começou por explicar o piloto portuense.

Com este resultado, Tiago Monteiro está no sexto posto do campeonato, com dez pontos, contra os 30 de Guerrieri, que, aos 25 pela vitória, somou mais cinco por ter sido o mais rápido na qualificação.

No domingo, disputam-se mais duas corridas e o piloto português espera continuar a fazer bons resultados. Por isso, diz que "para a qualificação, o objetivo é superar o resultado de hoje para que o desfecho das duas corridas seja também melhor", disse Monteiro, citado pela sua assessoria de imprensa.

"Não vai ser fácil mas o nosso carro está com bom andamento, estamos confiantes e não há qualquer impedimento para que não sejamos bem sucedidos", concluiu o piloto portuense.

No domingo, a qualificação decorre às 11h00, enquanto as duas corridas têm início a partir das 16h30.