Moreirense vence e bate recorde de pontos

O Moreirense venceu o Sp. Braga por 1-0, recuperou o quinto lugar no campeonato e bateu o seu recorde de pontos no campeonato.

O golo do triunfo foi apontado por Ivanildo, aos 47 minutos. Com este triunfo, o Moreirense passa a somar 48 pontos, mais três do que o Vitória de Guimarães, sexto.

Já o Sp. Braga pode ver o Sporting isolar-se no terceiro lugar da Liga se pontuar este domingo na receção ao Rio Ave.