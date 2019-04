Barcelona cada vez mais primeiro

O Barcelona venceu o Atlético de Madrid por 2-0 e tem agora 11 pontos de vantagem sobre o adversário deste sábado na Liga espanhola.

Os golos dos catalães na jornada 31 apareceram apenas nos últimos minutos, por Luis Suarez e Messi. Na classificação (73-62) o fosso aumentou e nas bancadas do Camp Nou já se gritar "campeões, campeões".

Os colchoneros jogaram muitos minutos em inferioridade numérica após a expulsão de Diego Costa.

Messi tornou-se no jogador com mais vitórias na história do campeonato espanhol, somando 335 triunfos, todos com a camisola do Barcelona, mais um que Casillas, atual jogador do FC Porto.



Com este desaire, o Atlético de Madrid tem agora somente dois pontos mais do que o Real Madrid, que sofreu para vencer o Eibar, por 2-1, depois de ter estado a perder.

O avançado francês Karim Benzema, que vai com quatro golos nos últimos três encontros, 'bisou' com dois cabeceamentos na zona frontal, respondendo assim à melhor primeira parte do Eibar, culminada com golo de Marc Cardona (39).

A destacar igualmente o triunfo do Rayo Vallecano por 2-0 sobre o Valência, que lhe permite ainda sonhar com evitar a descida, complicando as ambições do rival, que se encontra a um lugar e a um ponto da Liga dos Campeões.