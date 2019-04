Juventus vence Milan e pode ser campeão já amanhã

A Juventus, sem Cristiano Ronaldo e com Cancelo no banco, deu a volta e venceu o AC Milan por 2-1. Podendo celebrar este domingo o oitavo título consecutivo na liga italiana se o Nápoles for derrotado.

Depois da derrota dos napolitanos a meio da semana (2-1) em casa do Empoli, a vecchia signora precisava vencer e esperar que o rival sofra novo desaire, desta feita na receção ao Génova, de Miguel Veloso e Pedro Pereira, para poder fazer a festa.

Com Cristiano Ronaldo a recuperar de lesão sofrida ao serviço da seleção de Portugal no jogo com a Sérvia, e com João Cancelo no banco, o conjunto de Massimiliano Allegri teve muitas dificuldades frente ao quarto classificado, que, com este revés, pode cair para quinto e perder posição, temporária, na Champions.

Os forasteiros adiantaram-se aos 39 minutos, através do polaco Piatek, mas, no segundo tempo, o argentino Paulo Dybala, aos 60, na conversão de uma grande penalidade, e Moise Kean, aos 84, protagonizaram a reviravolta.

A Juventus, que à 31.ª ronda tem 21 pontos de avanço para o Nápoles, está perto de conquistar o seu 35.º título, ficando com quase tantos quantos os seus principais rivais de Milão, o AC e o Inter, ambos com 18.

Parma e Torino empataram 0-0, atrasando este último na corrida a um lugar na Liga dos Campeões, e pode ser ultrapassado pela Roma, que ainda visita a Sampdoria.