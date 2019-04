Oposição na Polónia adverte para risco de um “Polexit”

A coligação de partidos da oposição na Polónia advertiu para o risco de uma saída da Polónia da União Europeia provocada pelo partido conservador e eurocético no poder, o Lei e Justiça (PiS).

A escolha dos polacos nas eleições europeias de maio vai ser entre “uma Polónia forte, próspera e democrática numa Europa forte” e “o que têm hoje – um Estado dominado por um partido em vias de sair da União Europeia”, sustentou Grzegorz Schetyna, líder da Plataforma Cívica (PO), a mais importante das cinco formações que constituem a Coligação Europeia (KE).

“Ou uma Polónia que seja um dos líderes do Ocidente, ou uma Polónia que deriva para o Leste”, prosseguiu, num congresso organizado em Varsóvia, este sábado, para lançar a campanha para as europeias de 26 de maio.

O Governo do PiS tem suscitado críticas da UE em relação a uma série de reformas do aparelho judicial consideradas por Bruxelas como uma ameaça à independência da Justiça, do Estado de Direito e da democracia. O PiS aceitou voltar atrás em algumas medidas, mas a oposição afirma que os sucessivos “braços de ferro” do governo com a UE possam conduzir a um “Polexit”.

O partido no poder nunca defendeu uma saída da UE, mas o seu líder, Jaroslaw Kaczynski, é uma das principais figuras populistas europeias que defende a soberania dos Estados contra a ideia de federalismo.

A população polaca é maioritariamente favorável à presença do país na UE. Num Eurobarómetro divulgado em outubro, 70% dos polacos consideravam que pertencer à UE é positivo para o país, um valor acima da média europeia, que registava naquele estudo 62%.