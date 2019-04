Sporting na final four da Champions de hóquei em patins

O Sporting recebeu e venceu os italianos do Amatori Lodi por 8-2, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europeia de hóquei em patins, e apurou-se para a final four da prova.

Toni Pèrez marcou o primeiro golo do encontro aos nove minutos, com Andrea Malagoli a empatar aos 15. Ferran Font (16) e Henrique Magalhães (22 e 25) colocaram o Sporting com uma vantagem confortável. No segundo tempo, Raul Marin (30) ampliou, Domenico Illuzzi (31) reduziu, mas Pedro Gil (43), Gonzalo Romero (48) e Ferran Font (49) sentenciaram a eliminatória.

Os leões juntaram esta vitória ao triunfo conquistado na primeira mão, por 5-3, e apuraram-se para a final four da competição europeia.

Na final four, o Sporting contará com a presença de pelo menos outra equipa portuguesa, graças ao confronto entre Benfica e Oliveirense, com o FC Porto também a poder juntar-se, estando em vantagem diante dos italianos do Forte dei Marmi.