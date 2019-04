Renascença distinguida com prémio “Jornalismo em Saúde”

Veja a reportagem:



A Renascença venceu o prémio de Jornalismo em Saúde na categoria Jornalismo Digital com a reportagem “O Círculo da Dor” dos jornalistas João Carlos Malta e Joana Bourgard. O trabalho contou com o Web Development de Tânia Barreira, o Web Desing de Luís Alves e a coordenação de Pedro Rios.

A reportagem multimédia, publicada em janeiro de 2018, conta as histórias de vida de três mulheres que sofrem de dor crónica. Um comprimido não as liberta dos sintomas, nem dez. Paula, Sónia e Mariana contam como é viver no "círculo da dor".

A lista de vencedores da terceira edição dos prémios atribuídos pela Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica (APIFARMA) e do Clube de Jornalistas foi divulgada este domingo, Dia Mundial da Saúde.

A iniciativa “Prémio APIFARMA/ Clube de Jornalistas – Jornalismo em Saúde” pretende contribuir para promover a qualidade e a profusão do trabalho jornalístico dedicado à Saúde com enfoque em aspectos relevantes do Serviço Nacional de Saúde, na inovação em Saúde e no desenvolvimento económico e social na área da Saúde.

Quanto aos restantes vencedores, na categoria imprensa a distinção foi atribuída às jornalistas Sara Sá e Luísa Oliveira, da revista Visão, pelo trabalho “Quando a comida ataca”.

Na categoria de rádio, a vencedora foi Cristina Lai Men, jornalista da TSF, pela reportagem “Renascidos do Cancro”, que conta com a sonoplastia de Luís Borges.

Miriam Alves, da SIC, foi a premiada na categoria de televisão pela reportagem “O Mal-entendido: As doenças a que chamamos Cancro”. O trabalho tem imagem de Rogério Esteves, edição de Rui Berton, grafismo de Paulo Alves e Rui Aranha e produção de Diana Matias.

A data e local da cerimónia de entrega de prémios serão anunciados brevemente.