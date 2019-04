Brandon McNulty conquista Volta à Sicília

O ciclista norte-americano Brandon McNulty (Rally UHC) conquistou a Volta à Sicília, após a quarta e última etapa, ganha pelo francês Guillaume Martin (Wanty-Goubert) no monte Etna.

No final dos 119 quilómetros, entre Giardini Naxos e o Etna, Martin cortou a meta isolado, em 3:37.34 horas, menos 10 segundos do que o italiano Fausto Masnada (Androni Giocattoli-Sidermec), 13 do que o colombiano Dayer Quintana (Selle Italia) e 14 do que McNulty.

Na geral, McNulty terminou a prova com 42 segundos de avanço sobre Martin e 56 sobre Masnada.

O português Ivo Oliveira (UAE-Emirates) terminou a etapa fora do tempo limite.