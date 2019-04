Jovic dá vitória ao Eintracht Frankfurt

O Eintracht Frankfurt, adversário do Benfica na Liga Europa, venceu o Schalke por 2-1 com o golo do triunfo a ser apontado por Luka Jovic nos descontos.

A equipa soma a sexta vitória consecutiva no campeonato alemão e mantém o quarto posto.

Os outros golos do jogo foram apontados por Rebic e Serdar.

Ainda este sábado defrontam-se Bayern de Munique e Borussia Dortmund, as duas equipas que lutam pela Bundesliga.

A próxima partida do Eintracht Frankfurt é quinta-feira contra o Benfica.