Râguebi. Portugal é campeão do Europe Trophy

A seleção portuguesa de râguebi sagrou-se campeã do Europe Trophy, pela terceira vez consecutiva, após vencer na Lituânia por 48-7.

Portugal precisava apenas de um empate para garantir novamente o título do segundo escalão europeu da modalidade, com exceção do torneio das Seis Nações, mas confirmou o seu amplo favoritismo frente à formação do leste europeu com sete ensaios, cinco transformações e uma penalidade.

O triunfo português confirma, ainda, a disputa do play-off de acesso ao primeiro escalão, frente à Alemanha, em encontro previsto para o primeiro fim de semana de junho em horário e local a confirmar pela Rugby Europe.

Em Jurbarkas, a cerca de 200 quilómetros da capital Vilnius, Portugal demorou cerca de 20 minutos em cada metade do encontro para conseguir fazer ruir a resistência lituana e somar mesmo o ponto de bónus ofensivo.

Na primeira parte, foi Martim Cardoso a abrir as hostilidades, aos 20 minutos, seguindo-se os ensaios de João Belo (30) e João Freudenthal (39), com o toque de meta dos lituanos pelo meio, por Darius Vaitkevicius, que na altura colocou o marcador temporariamente em 7-7.

Após o intervalo (21-7), Freudenthal (13 pontos através de cinco transformações e uma penalidade) chegou mesmo a optar por atirar uma penalidade aos postes (59), mas a muralha lituana estava à beira de voltar a ruir, como se viu com os ensaios de José Lupi (61), Gonçalo Prazeres (70), João Belo (76) e Duarte Azevedo (80+2).