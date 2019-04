Rio Ave acredita que pode “trazer pontos” de Alvalade

O treinador do Rio Ave, Daniel Ramos, mostrou-se convicto que a sua equipa pode "fazer um bom jogo e trazer pontos" no duelo deste domingo, frente ao Sporting, em Alvalade, da 28.ª jornada da I Liga de futebol.

O técnico dos vila-condense lembrou que o seu conjunto tem "vindo a conseguir melhores resultados fora do que em casa", sustentando, por isso, a expectativa de "fazer um bom jogo frente" aos leões.

"Estamos convictos que podemos fazer um bom jogo e trazer pontos deste confronto com o Sporting, apesar da valia do adversário e do bom momento que atravessa", vincou Daniel Ramos.

O treinador do Rio Ave não deslumbra um Sporting mais fragilizado fisicamente por ter jogado, a meio da semana, com o Benfica, para a Taça de Portugal, considerando que a vitória amealhada pelos 'leões' nessa partida, pode, até, servir de "estímulo anímico" para os comandados de Marcel Keizer.

"Esperamos um Sporting forte, como grande equipa que é, que tem sido dominadora e que procura o resultado. Mas também esperamos ser um Rio Ave forte para contrariar esse favoritismo e o maior valor coletivo e individual do adversário", afirmou Daniel Ramos.

O treinador da formação da foz do Ave considerou que esse favoritismo do Sporting "também dá ao Rio Ave a oportunidade para mostrar que pode fazer um bom jogo e discutir o resultado até ao final", sem se inquietar com as opções do conjunto de Alvalade.

"Não me preocupa a situação do Bas Dost ou o momento de forma do Bruno Fernandes. Estou mais preocupado em ter o Galeno, que está em dúvida, ou o Carlos, que está tocado, e outros que estão com constipações. O que queremos é dificultar o onze do Sporting, que, independentemente de quem joga, vai certamente ser forte", assumiu.

Ainda sem a questão da manutenção assegurada, Daniel Ramos não se mostrou muito preocupado com um horizonte mais longo, mesmo reconhecendo alguma "intermitência da equipa ligada ao facto de ser o plantel mais jovem do campeonato".

"Não pensamos no que vem à frente, estamos focados no jogo a jogo e de aproveitarmos as oportunidades para somar pontos e subir na tabela", garantiu.

Para esta deslocação a Alvalade, o treinador não vai poder contar com os contributos de Nélson Monte, lesionado, e Gelson Dala, que está em Vila do Conde emprestado pelo Sporting.

O avançado Galeno não treinou durante quase toda a semana, devido a uma lesão na perna direita, mas foi convocado à condição para esta partida.

O Rio Ave, nono classificado com 32 pontos, desloca-se este domingo ao estádio de Alvalade, para defrontar o Sporting, terceiro 58, numa partida agendada para as 20h00.