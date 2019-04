Lage. Benfica vai fazer tudo para que adeptos "não percam campeonato duas vezes"

O treinador do Benfica pede aos adeptos que continuem a acreditar na conquista do campeonato, garantindo que a equipa tudo vai fazer para que eles não sintam que o perderam duas vezes no mesmo ano.

“A determinada altura os adeptos sentiram que perderam o campeonato, mas com a recuperação que a equipa fez eles voltaram a acreditar. Agora sinto que as pessoas, por tudo aquilo que se vai vivendo, estão novamente com receio de voltar a perder o campeonato, e perder um campeonato duas vezes no mesmo ano é algo que os pode marcar", disse Bruno Lage.

O técnico, que assumiu o comando da equipa na 15.ª jornada, numa altura em que os encarnados, liderados até então por Rui Vitória, estavam a sete pontos do líder FC Porto, pediu aos adeptos que "continuem a marcar presença, criem dinâmica a apoiem a equipa nas próximas sete 'finais'".

Com a equipa a três pontos do FC Porto, mas com um jogo a menos, Bruno Lage deixou uma garantia: "Tudo vamos fazer para que eles [os adeptos] não percam duas vezes o campeonato no mesmo ano".

Sobre a partida contra o Feirense, da 28.ª jornada da Liga, Bruno Lage prometeu uma equipa "determinada e focada". "Temos de jogar rápido e com alegria para vencer", referiu o técnico encarnado.

"A forma de uma equipa e a dinâmica coletiva não se perdem numa semana. Temos que fazer o nosso trabalho, próximo jogo entrar com a melhor equipa para a cada momento, perceber qual é o momento de cada jogador, a melhor dinâmica, perceber o adversário e fazer um jogo com boa dinâmica, criar oportunidades de golo e trazer os três pontos", disse.

Questionado sobre o que representaria uma boa época para o Benfica, Lage respondeu “ao contrário”. “No Benfica, para a grandeza do clube, vencer a Taça de Portugal não salva a época a ninguém”.

O técnico das águias deixou ainda elogios a Chiquinho, jogador do Moreirense que o Benfica tem debaixo de olho depois de o ter cedido ao clube minhoto.

"Bom jogador, podemos falar mais à frente, agora o nosso foco é nos que cá estão. Estão a fazer um trabalho fantástico.