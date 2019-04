Cansaço de eliminar o Benfica não vai impedir atitude vencedora contra Rio Ave

Marcel Keizer reconheceu este sábado que a sua equipa ficou muito cansada depois do jogo contra o Benfica, que resultou no apuramento do Sporting para a final da Taça, mas recusa-se a usar esse facto como desculpa para o jogo com o Rio Ave, no domingo.

"Os jogadores deram tudo no encontro contra o Benfica, estão cansados, mas amanhã vamos estar preparados para vencer", disse o treinador.

Sobre a vitória de quarta-feira, Keizer acredita que ela possa dar “uma energia suplementar para os últimos jogos da Liga”.

O treinador não deixa, contudo, de elogiar o próximo adversário. "Joga com estilo de possa de bola, pressiona alto e tem bons jogadores no ataque".

Para além de Bas Dost, ainda a recuperar de lesão, fica de fora dos convocados Raphinha, segundo o trinador, por precaução. Quem tem lugar garantido no 11 é Bruno Fernandes, a sensação da equipa.

"Claro que o Bruno é um jogador de qualidade, não só pelos golos, mas pelo jogador de equipa que é. É isso que faz a diferença para mim. É um exemplo para os jogadores mais novos e para os jogadores mais velhos", disse Keizer.

O Sporting joga em Alvalade, no domingo, a partir das 20h00.