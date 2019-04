"Com tribunais de júri a justiça abre as portas ao populismo"

Os tribunais de júri são uma porta para “o populismo entrar na Justiça”, segundo a juíza do Tribunal da Relação de Guimarães Maria Matos, que admite que o mecanismo é por vezes usado como mero expediente processual. A juíza é especialmente crítica “quando é o ministério Público a faze-lo, porque tem provas fracas da prática do crime ou o processo é muito mediatizado”.

Os tribunais de júri são os julgamentos em que, além dos juízes, há quatro populares sorteados como jurados. Decidem não só da absolvição ou condenação do arguido, como acontece nos Estados Unidos, mas também sobre a pena a aplicar. São um mecanismo processual raro. Na última década, foram pouco mais de 100 os tribunais com jurados e têm sido pedidos sobretudo pelo Ministério Público. O último caso conhecido é o do julgamento dos alegados coautores do homicídio qualificado do triatleta Luís Grilo.

A lei não exige fundamentação para o pedido de julgamento com jurados e o pedido não admite recurso. O advogado Miguel Pereira Coutinho adverte que “as decisões num tribunal de júri são tomadas por maioria simples. O que significa que os quatro jurados da sociedade civil podem impor a sua posição aos três juízes de carreira”.

O tribunal de júri tem competência para julgar crimes de violação do direito internacional humanitário, crimes contra a segurança do Estado e contra a identidade cultural e integridade pessoal, qualquer que seja a pena aplicável. Tem competência também para julgar os crimes puníveis com pena superior a oito anos de prisão. Como regra, o tribunal do júri intervém no julgamento dos crimes mais graves, salvo os de terrorismo e os de criminalidade altamente organizada.

Nos últimos anos, casos como os do homicídio de Joana, em 2004 ou o do Rei Ghob, em 2012, foram julgados por um coletivo misto; formado por três juízes de carreira e quatro cidadãos sem ligação ao direito. Em ambos os casos, o tribunal de júri foi pedido pelo Ministério Público e também em ambos as penas foram pesadas.

Maria Matos diz que “do ponto de vista filosófico, está muito certa esta ideia de trazer o povo para o processo. Mas, depois, no modo como o tribunal de júri é posto em prática, pode levar a resultados de grande injustiça”. A desembargadora de Guimarães já participou em dois julgamentos com jurados e defende que “o povo português está muito mal preparado para poder perceber qual é o seu papel enquanto jurado, sobretudo por falta de formação cívica, ao contrário do que acontece noutros países, onde é um mecanismo processual usado com frequência”.

A opinião é subscrita pela professora de Direito Penal Inês Ferreira Leite. “Idealmente poderia ser a forma mais justa e democrática de realizar a justiça. Mas na pratica não é assim”. Inês Ferreira Leite diz que “mesmo nos Estados Unidos, onde há uma forte cultura de júri, os problemas com os tribunais de jurados são muitos e os risco de uma má decisão também”.

A penalista admite que se deveria “repensar a existência dos tribunais com jurados, embora não tenha uma posição fechada sobre a matéria” e que a lei que regula os tribunais de júri “fica muito aquém do que seria uma boa lei, por outro lado não há jurisprudência, porque é um mecanismo raramente usado” por isso, “é tão apetecível de ser usado para fins populistas”.

Nos processos muito mediatizados, como é o caso do de Rosa Grilo e do seu amante, “o risco de os jurados se deixarem influenciar porque tudo o que veem e ouvem fora do tribunal é naturalmente superior ao que já existe em relação aos juízes”, conclui.

Declarações ao programa de informação da Renascença Em Nome da Lei, que este sábado debateu os tribunais de júri.

O programa é emitido aos sábados ao meio-dia e repetido à meia-noite.