Mau tempo. Proteção Civil registou 71 ocorrências entre as 00h00 e as 12h00

A Proteção Civil registou, entre as 00h00 e as 12h00 deste sábado, 71 ocorrências relacionadas com o mau tempo, em Portugal Continental, nas quais estiveram envolvidos 213 operacionais e 93 veículos, com particular destaque para os distritos do Porto, Bragança e Viseu.

Em declarações à Renascença, o major Manuel Cordeiro da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC) indicou que a maioria dos incidentes diz respeito a limpeza de vias, por causa da neve, sobretudo no distrito de Bragança, seguido de 20 casos de queda de árvores, oito dos quais no Porto, nove quedas de estruturas e seis inundações.

Segundo o major, as previsões para as próximas horas são de persistência da queda de neve até domingo, no centro e norte do país e ainda a continuação de aguaceiros fortes este sábado, acompanhados de trovoada e granizo, com intensificação à tarde e à noite, sobretudo no Minho e Douro Litoral.

A Proteção Civil chama ainda particular atenção para a formação de gelo nas estradas, o "inimigo número um dos condutores", segundo Manuel Cordeiro.

Por fim, espera-se ainda a continuação de vento forte, co mrajadas até 70 quilómetros por hora e uma intensificação da agitação marítima, com ondas de cinco a sete metros mas que podem chegar aos 12 metros na costa ocidental.

Na sexta-feira, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu um aviso à população até domingo devido a um agravamento das condições meteorológicas, com forte precipitação, queda de neve, vento e agitação marítima.

