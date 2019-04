Jota reforça e conduz Benfica B ao pódio da II Liga

O Benfica recebeu e venceu o Farense, esta sexta-feira, por 3-1, no Seixal.

A equipa de Renato Paiva inaugurou o marcador aos 18 minutos, com um golo do "reforço" Jota, que a partir de janeiro passou a fazer parte do plantel principal. Contudo, Alvarinho empatou a partida ao minuto 37.

A abrir a segunda parte, Nuno Santos fez o 2-0 da equipa secundária do Benfica e, aos 73 minutos, Jota voltou a fazer o gosto ao pé: o avançado de 20 anos "bisou" na conversão de uma grande penalidade.

Com esta vitória, o Benfica B ascendeu ao terceiro lugar da II Liga, com 47 pontos. Os encarnados somam mais um ponto que a Académica e mais dois que o Estoril, ainda que tenham um jogo a mais.