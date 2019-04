Marselha perde em Bordéus a jogar contra 10

O Marselha perdeu terreno na corrida às competições europeias, esta sexta-feira, ao perder no terreno do Girondins de Bordéus, por 2-0.

Com o central internacional português Rolando no banco, a equipa marselhesa viu-se a perder ao minuto 27, quando Kamano converteu, com sucesso, uma grande penalidade. Aos 71 minutos, Nicolas de Preville dilatou a vantagem dos homens da casa. O Marselha ganhou uma réstia de esperança quando Pablo Castro foi expulso, devido a dois amarelos em dois minutos, mas não conseguiu dar a volta ao texto.

Com este resultado, o Marselha corre o risco de ser ultrapassado no quinto lugar, no qual soma 48 pontos, menos um que o Saint-Étienne, que ocupa a quarta posição - última que dá acesso à Liga Europa -, mais um que o Reims, que é sexto, e mais dois que o Montpellier, que é sétimo. É ultrapassável, porque tem mais um jogo que essas três equipas.