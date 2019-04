À atenção do FC Porto. Liverpool opera reviravolta e volta ao topo

O Liverpool, adversário do FC Porto nos quartos de final da Liga dos Campeões, voltou a isolar-se na liderança da Premier League, esta sexta-feira, ao vencer, por 1-3, no terreno do Southampton, com reviravolta.

O Southampton adiantou-se no marcador bem cedo, aos nove minutos, por intermédio de Shane Long, e prometeu uma surpresa que não se confirmou. Isto porque, aos 36 minutos, Naby Keita empatou a partida.

A reviravolta só se consumou bem tarde, ao minuto 80, com um golo de Mohamed Salah, que colocou, pela primeira vez no jogo, os "reds" em vantagem. Jordan Henderson confirmou a vitória seis minutos depois.

Contas feitas, o Liverpool volta à liderança do campeonato inglês, com mais dois pontos que o Manchester City, embora um jogo a mais.