João Domingues deixa Challenger de Alicante sem portugueses

O tenista português João Domingues foi eliminado, esta sexta-feira, nos quartos de final do Challenger de Alicante, em Espanha.

Num jogo com interrupção de cerca de 40 minutos devido à chuva, o número três nacional, 232.º colocado do "ranking" ATP, deu grande luta, mas acabou por cair perante o espanhol Juan Carlos Ferrero, número 70 da hierarquia mundial e primeiro cabeça-de-série do torneio.

Foi em dois "sets", por 7-6(5) e 7-6(2), ao fim de 2h17. Estes foram os primeiros parciais perdidos por Domingues durante a competição.

A eliminação de João Domingues deixa as meias-finais do torneio espanhol, que é disputado em terra batida, sem portugueses, uma vez que, algumas horas antes, Pedro Sousa também foi eliminado.