Euromilhões engorda para terça-feira

O próximo concurso do Euromilhões vai ter um jackpot de 79 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou na chave vencedora, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de 406.668,08 euros, saiu a três apostadores no estrangeiro.

Já o terceiro prémio, de 56.830,57 euros, vai para cinco apostadores no estrangeiro, enquanto o quarto prémio, de 1.903,94 euros, será entregue a 73 jogadores, 18 deles com aposta registada em território nacional.

A combinação vencedora do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos números 1 - 7 - 10 - 29 - 45 e pelas estrelas 3 e 5.

Já o código vencedor do concurso do M1lhão é o RZL 31.966. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no distrito de Aveiro.

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.