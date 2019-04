Castigo não impede Sérgio Conceição de celebrar 100 jogos com o FC Porto

Sérgio Conceição pode não ter estado no banco da vitória do FC Porto sobre o Boavista, por 2-0, esta sexta-feira, devido a castigo, mas não deixou de celebrar a marca de 100 jogos no comando técnico da equipa.

O treinador do Porto e a equipa técnica - incluindo Vítor Bruno, que o substituiu frente ao Boavista - receberam, após o encontro, camisolas comemorativas com o número 100 nas costas, a assinalar a marca. Sérgio recebeu, ainda, uma miniatura prateada do Estádio do Dragão.

Sérgio Conceição, Vítor Bruno, Siramana Dembelé, Eduardo Oliveira e Diamantino Figueiredo (também castigado) receberam as lembranças das mãos do presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa.

O técnico portista foi castigado com uma suspensão de oito dias, a contar a partir da passada quarta-feira, após insultos a um adepto do Sporting de Braga. O incidente ocorreu após a vitória do FC Porto, no Estádio Municipal de Braga por 2-3, na jornada 27 do campeonato.