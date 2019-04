Professor Neca admite justiça da vitória do FC Porto

O Professor Neca, adjunto de Lito Vidigal no Boavista, substituiu o treinador, castigado frente ao FC Porto e, na "flash interview", assumiu que a estratégia era retardar, ao máximo, o golo do rival da cidade. A estratégia não funcionou e o técnico atribui justiça à vitória dos dragões.

Em declarações à Sport TV, após a derrota (2-0), Neca admitiu que, para o Boavista, "era importante chegar ao intervalo com o empate". Para isso, estar "bem posicionado". Mas o golo apareceu antes do intervalo.

"O golo surge muito perto do final da primeira parte, num penálti. Deu algum conforto ao adversário e tirou-nos a nossa estratégia. Na segunda parte, tentámos prolongar ao máximo o 2-0, o que desestabilizaria o FC Porto e a parte final podia ser mais complexa. Mas o FC Porto foi feliz e fez o 2-0. Tentámos sempre chegar ao 2-1 e o Boavista podia reentrar no jogo, mas não conseguimos, por mérito do adversário, que é claramente mais forte que nós", reconheceu o treinador adjunto do Boavista.

Apesar da admitida justiça derrota, o Professor Neca considerou que "o jogo foi equilibrado", dado corroborado, na sua opinião, pelo facto de Bracali não ter feito "uma exibição de encher o olho" entre os postes.

"O Porto teve mais bola, mas não teve oportunidades claras. A superioridade foi do Porto, a vitória é justa, mas o Boavista fez um jogo positivo e equilibrado. Há diferença de qualidade, mas os nossos jogadores estiveram muito bem e mostraram que temos equipa com capacidade e atingir o que nós entendemos", afiançou o técnico.