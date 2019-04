Jovens, mulheres e jornalistas. CDS aposta na mudança para as legislativas

O CDS apresentou na sexta-feira as suas listas para as legislativas de 6 de outubro, destacando a mudança e a renovação das mesmas, com 14 novos cabeças-de-lista, num total de 20.

"Há uma renovação de cabeças-de-lista de 70%, entre deputados que vêm para cabeças-de-lista pela primeira vez e pessoas novas que vão encabeçar listas", afirmou Assunção Cristas, em declarações à agência Lusa, na noite em que o conselho nacional tem na agenda a votação da chamada quota nacional de candidatos da direção, incluindo todos os cabeças-de-lista, e a candidatura às europeias.

Em 20 cabeças-de-lista, "14 são novos", já considerando Patrícia Fonseca e João Almeida, que foram candidatos na coligação com o PSD em 2015 e agora estão à frente das candidaturas centristas, exemplificou a líder, que encabeça este ano a lista para o círculo eleitoral de Lisboa.

Entre as mudanças anunciadas por Cristas está a entrada de mais mulheres para as listas, que agora são “completamente paritárias”, bem como a aposta na juventude com a inclusão de Francisco Rodrigues dos Santos, líder da JP, a número dois no Porto, e com a escolha de Sebastião Bugalho, 23 anos, ex-jornalista e analista político.

Mas Bugalho, que é independente, não é o único ex-jornalista a entrar para as listas do partido. Raquel Abecasis, ex-jornalista da Renascença, encabeça a lista de Leiria, uma posição considerada muito elegível e pela qual Cristas foi eleita nas últimas duas eleições e Rui Lopes da Silva, ex-jornalista da RTP e atualmente chefe de gabinete de Cristas. Tanto Rui Lopes como Raquel Abecasis são também independentes.

Apesar da entrada de mais mulheres para as listas, o nome mais sonante em falta é também de uma mulher. Teresa Caeiro, que até agora tinha sido eleita pelo círculo de Faro, já não consta.

O CDS é assim o primeiro partido a formalizar as suas listas para as eleições de outubro. Consulte aqui as listas completas.

Eleições Legislativas 2019 (Quota nacional)

LISBOA:

Assunção Cristas

Ana Rita Bessa

João Gonçalves Pereira

Pedro Morais Soares

Isabel Galriça Neto

Sebastião Bugalho (independente)

PORTO

Cecília Meireles

Francisco Rodrigues dos Santos

Fernando Barbosa

Isabel Menéres Campos

AVEIRO: João Almeida

BEJA: Inês Palma Teixeira

BRAGA: Telmo Correia

BRAGANÇA: Nuno Moreira

CASTELO BRANCO: Assunção Vaz Patto

COIMBRA: Rui Lopes da Silva (independente)

ÉVORA: Paulo Pessoa de Carvalho

FARO: João Rebelo

GUARDA: Henrique Monteiro

LEIRIA: Raquel Abecasis (independente)

PORTALEGRE: José Manuel Rato Nunes

SANTARÉM: Patrícia Fonseca

SETÚBAL: Nuno Magalhães

VIANA DO CASTELO: Filipe Anacoreta Correia

VILA REAL: Patrique Alves

VISEU: Hélder Amaral

CÍRCULO EUROPA: Melissa da Silva

CÍRCULO FORA DA EUROPA: Gonçalo Nuno Santos

[Notícia atualizada às 10h32 de dia 6)