Assunção Cristas cabeça de lista por Lisboa “oferece” Leiria a Raquel Abecasis

A presidente do CDS, Assunção Cristas, vai ser cabeça de lista do partido por Lisboa abrindo vaga em Leiria, lista que tinha liderado há quatro anos. A escolha da líder do partido é Raquel Abecasis, ex-jornalista da Renascença.

Ao todo, são 14 novos cabeças de lista, nove atuais deputados.



Eleições Legislativas 2019 (Quota nacional)

LISBOA:

Assunção Cristas

Ana Rita Bessa

João Gonçalves Pereira

Pedro Morais Soares

Isabel Galriça Neto

Sebastião Bugalho (independente)

PORTO

Cecília Meireles

Francisco Rodrigues dos Santos

Fernando Barbosa

Isabel Menéres Campos

AVEIRO: João Almeida

BEJA: Inês Palma Teixeira

BRAGA: Telmo Correia

BRAGANÇA: Nuno Moreira

CASTELO BRANCO: Assunção Vaz Patto

COIMBRA: Rui Lopes da Silva (independente)

ÉVORA: Paulo Pessoa de Carvalho

FARO: João Rebelo

GUARDA: Henrique Monteiro

LEIRIA: Raquel Abecasis (independente)

PORTALEGRE: José Manuel Rato Nunes

SANTARÉM: Patrícia Fonseca

SETÚBAL: Nuno Magalhães

VIANA DO CASTELO: Filipe Anacoreta Correia

VILA REAL: Patrique Alves

VISEU: Hélder Amaral

CÍRCULO EUROPA: Melissa da Silva

CÍRCULO FORA DA EUROPA: Gonçalo Nuno Santos