Netflix está à procura de uma candidata a Princesa Diana e o casting é público

A Netflix está à procura de uma atriz capaz de vestir a pele de Princesa Diana na quarta temporada de “The Crown”. O casting já está aberto e é público.



Apesar de aberto a qualquer candidatura, Peter Morgan, criador da série, adianta que a candidata escolhida “tem de ser uma atriz jovem e assombrosamente talentosa”.



“Deve ser comicamente encantadora, sedutora, exibicionista e solitária, auto-destrutiva e com a mesma intensidade psicológica de Mia Farrow em 'A Semente do Diabo'”, acrescenta em comunicado enviado ao jornal The Sun.

A mesma publicação não adianta, contudo, pormenores sobre o local ou lógica de acesso ao casting. A atriz selecionada terá a oportunidade de contracenar com Olivia Colman e Helena Bonham Carter.