I Liga

Em direto. FC Porto-Boavista

05 abr, 2019 - 19:05

No dérbi do Porto, o orgulho está sempre em jogo. Mas outros objetivos estão em causa: o FC Porto procura assumir, de forma provisória, a liderança isolada do campeonato e pressionar o Benfica. O Boavista tenta afastar-se da zona de despromoção. Apito inicial às 20h30, no Estádio do Dragão. Relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.