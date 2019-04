FC Porto pressiona rivais com vitória sobre o Madeira SAD

A equipa de andebol do FC Porto pressionou os rivais, esta sexta-feira, ao vencer o Madeira SAD, por 38-25, em jogo antecipado da terceira jornada do Grupo A da fase final do campeonato. Resultado que permite aos dragões isolarem-se, de forma provisória, na liderança.

Com 19 pontos em cada parte, o Porto teve a partida sempre sob controlo. Diogo Branquinho e Rui Silva estiveram em grande destaque pela equipa portista, o primeiro com cinco golos e o segundo com sete assistências.

O FC Porto destaca-se, assim, na liderança da fase final, com 46 pontos, mais três que o Sporting, que no entanto tem menos um jogo. O Benfica, também com um jogo a menos, está a seis pontos dos portistas.