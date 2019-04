Pelé sente-se "muito melhor" e está pronto "para jogar de novo"

Pelé descansou, esta sexta-feira, os seus fãs, com a garantia de que já se sente melhor, depois de ter sido hospitalizado, na noite de terça-feira, em Paris, por precaução, devido a uma infeção urinária.

"Obrigado por todo o amor! Os antibióticos estão a fazer efeito e os exames estão todos certos. Estou a sentir-me muito melhor e acho que estou pronto para jogar de novo", escreveu o antigo avançado do Santos e da seleção brasileira, no Twitter.

Aos 78 anos de idade, Pelé estava em Paris para um evento comercial com Kylian Mbappé, jovem estrela do Paris Saint-Germain e da seleção francesa. Foi a assessoria de imprensa do antigo jogador, lenda do futebol mundial, que esclareceu, já na quinta-feira, que Pelé tinha sido internado devido a uma infeção urinária.