Automóveis são os produtos mais perigosos para os portugueses

No relatório de 2018 da Comissão Europeia sobre o “Safety Gate”, o novo portal dos produtos perigosos, os brinquedos surgem no topo da lista. Mas para os portugueses a maior ameaça são os veículos a motor.

O relatório indica que as autoridades trocaram 2 257 alertas sobre produtos perigosos, mais de 30% sobre brinquedos, seguidos dos veículos automóveis (19%) e do vestuário, têxteis e artigos de moda (10%). Entre os principais riscos assinalados, estão os riscos químicos e as lesões (25% cada), seguidos do risco de asfixia das crianças (18%).

Em Portugal, no último ano deram entrada 237 alertas, cerca de 80% sobre veículos automóveis, seguidos dos brinquedos, com apenas 7%... A maioria dos veículos tem origem alemã e francesa, só depois surge o Reino Unido. O maior risco são os ferimentos ou lesões, seguido de incêndios e reações químicas.

A Comissária responsável pela Justiça, Consumidores e Igualdade de Género, Věra Jourová, diz que este instrumento está a ser “extremamente eficaz”, com mais de 2 000 alertas e quase o dobro de produtos perigosos recolhidos ou retirados do mercado, o relatório mostra que “está ser devidamente assegurado o cumprimento das normas em vigor”.

Bruxelas admite que, embora a recolha dos produtos seja uma das medidas mais comuns para reduzir os riscos suscitados pelos produtos perigosos, “de um modo geral, a percentagem de produtos recolhidos com êxito junto dos consumidores continua a ser baixa”. Segundo um inquérito recente, um terço dos inquiridos continua, de forma consciente, a utilizar os produtos, mesmo depois de estarem sob aviso de retirada do mercado.

Ainda por resolver está a segurança dos produtos chineses. Mais de metade dos produtos perigosos detetados são chineses, país com o qual a cooperação nesta matéria ainda não é satisfatória e é considerada prioritária.