Cadeira para bebé da Chicco chumba nos testes da Deco

"Se tem uma cadeira auto Chicco Oasys i-Size, exija a troca imediata à marca." Assim alerta a Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) num comunicado publicado esta sexta-feira, no qual informa que o modelo da cadeira para bebé em questão, o mais recente da marca Chicco, reprovou nos "testes mais exigentes efetuados com uma velocidade e um peso acima dos requisitos definidos pelas regras europeias".

À venda a partir de € 259,90, a cadeira Oasys i-Size registou um problema com a fivela do cinto que segura o bebé à cadeira, que se rasgou no teste de colisão frontal.

"O assento i-Size para crianças até 78 centímetros de altura falhou no teste de colisão frontal", explica a associação. "Durante o impacto, o cinto solta-se e a criança é projetada para fora da cadeira. Num acidente real, o risco de lesões graves é elevado", ressalta.

No mesmo comunicado, a Deco informa que a Chicco já se comprometeu em encontrar uma solução para corrigir a falha de segurança.

"A marca foi rápida a responder. Garante que existem poucas unidades desta cadeira no mercado e compromete-se a recolher as cadeiras com defeito de construção das lojas e substituir por outro modelo corrigido", lê-se no site da associação.



Em causa estão os modelos Chicco Oasys i-Size com número de série de 00008139 a 00013590. Segundo a marca, a substituição voluntária envolve uma quantidade limitada de cadeiras auto Oasys i-Size, distribuídas após 27 de setembro de 2018.

Se tiver uma cadeira Chicco Oasys i-Size, adianta a Deco, deve contactar o serviço de apoio ao consumidor da marca (linha verde: 800 201 977), de modo a receber um kit gratuito de peças de substituição ou combinar outra solução à sua medida. Também pode fazer a troca numa loja ou agente da marca.