Rafa castigado com um jogo após expulsão no dérbi

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou Rafa Silva com um jogo de suspensão, após a expulsão no final do jogo entre Sporting e Benfica, para a meia-final da Taça de Portugal.

Os ânimos ficaram exaltados quando o jogo terminou e Rafa foi o grande protagonista. O extremo do Benfica aplaudiu o árbitro da partida, Hugo Miguel, de forma irónica e, depois, ainda foi exigir-lhe satisfações. Mau comportamento que valeu a Rafa, que teve de ser agarrado pelos companheiros para evitar mais estragos, a expulsão.



Na confusão no centro do terreno, envolveram-se vários jogadores, com Rafa em destaque, embora Borja e Acuña, do Sporting, também tenham tido papel de relevo. O colombiano viu o cartão amarelo.

O Sporting garantiu o apuramento para a final da Taça de Portugal, ao derrotar, em casa, o Benfica, por 1-0, com um golo de Bruno Fernandes. Resultado que anulou a derrota da primeira mão, na Luz, por 1-2.

Deste modo, Rafa Silva está de fora para o jogo com o Feirense, este domingo, às 17h30, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.