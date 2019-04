Rúben Neves entusiasmado por disputar um lugar na final da Taça em Wembley

Rúben Neves, médio do Wolverhampton, está entusiasmado por disputar a meia-final da FA Cup, no Estádio de Wembley. Em declarações ao site oficial do emblema inglês, o médio luso sonha com um lugar na final.

"Quando era pequeno, costumava ver jogos da Premier League e FA Cup, dois dos mais importantes troféus do mundo do futebol. É uma grande oportunidade e vamos fazer de tudo para chegar à final. Wembley é um estádio muito grande e muito bonito. Todos querem lá jogar e vamos ter essa oportunidade", disse.

O jovem de 22 anos, titular indiscutível nas opções de Nuno Espirito Santo, recorda a caminhada até às meias-finais e recorda os confrontos contra o Watford esta época: "Já conseguimos vencer o Liverpool e Manchester United, dois grandes jogos, e agora temos mais um desafio. Eles são uma grande equipa, ganharam em nossa casa no campeonato, conhecemo-los bem".

Elogios a Moutinho

Rúben Neves falou ainda sobre a posição em que mais está habituado a alinhar, médio defensivo, e elogia a alteração de tática promova por Espírito Santos. "Estou habituado a jogar a médio defensivo, era lá que jogava em Portugal. O treinador mudou o sistema e resultou"

Moutinho, experiente médio português, tem feito parelha no meio campo com Rúben Neves, que deixou elogios ao compatriota: "Tenho a oportunidade de jogar com o João. É um grande jogador e podemos aprender muito com ele e com a sua experiência".