Ivo Vieira quer ombrear com o Braga no dérbi minhoto

O treinador Ivo Vieira está confiante que o Moreirense vai conseguir "ombrear" com o Braga, no duelo da 28ª jornada da I Liga. Em conferência de imprensa, o técnico do Moreirense reconhece, no entanto, o poderio do rival minhoto:

"Se estivermos a falar de dimensão e estrutura, obviamente que o Braga está muito mais preparado. Mas, se falarmos no jogo jogado, fica repartido. Pelo campeonato que estamos a fazer, temos capacidade para ombrear com o Braga, tendo consciência que é uma equipa fortíssima, tal como os grandes. Vamos lutar pelo jogo de igual modo para tentar vencer. Vai ser difícil, mas não impossível", disse.

Ivo Vieira elogia a equipa do Braga, uma "formação bem orientada e competitiva", e que "andou grande parte do campeonato nos três primeiros lugares":

"Ocupamos o quinto lugar na tabela com muito mérito dos jogadores. Vamos correr atrás de uma vitória, tendo consciência que vamos defrontar um adversário que andou 80% do campeonato nos primeiros três lugares. É uma equipa fortíssima, muito bem orientada, muito competitiva. Temos de estar preparados para dificuldades acrescidas, mas também temos os nossos argumentos".

Na reta final da temporada, Ivo Vieira já não teme e declara o objetivo de terminar a época no quinto posto da I Liga, lugar de qualificação para a Liga Europa: "Se conseguirmos segurar o quinto lugar será fantástico pela dimensão do clube. Há dois meses era prematuro estar a falar desse objetivo, hoje resta-me dizer que vamos lutar pelo quinto lugar, pela resposta que os jogadores têm dado. Temos estado acima das expectativas, isso é fantástico".

O Moreirense-Braga está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.