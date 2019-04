Abel: "Serei o primeiro a dizer 'bye bye' se o meu lugar estiver em causa"

Abel Ferreira, treinador do Braga, mostrou-se orgulhoso pela temporada realizada, apesar da equipa estar praticamente afastada da luta pelo título e fora das Taças. Em conferência de imprensa, Abel diz que o balanço da temporada será feito em maio, e aborda uma eventual saída do clube:

"O balanço é para ser feito em maio. Sinto um orgulho tremendo nesta equipa, neste grupo e no meu trabalho. Custa-me ouvir essa pergunta, mas se o meu lugar estiver em causa serei o primeiro a dizer 'bye bye'. Se assinei no ano passado é porque tenho muito orgulho no que tenho feito. Queremos fazer mais com menos", disse.

O técnico do Braga reconheceu que a luta pelo título está já fora dos horizontes da equipa, restando apenas a luta pelo último lugar do pódio.

"É o nosso desafio para esta última fase da época, lutar com um dos três grandes. Tem sido esse o grande desafio nos últimos dois anos, andar metido na luta, chegar às decisões e vencê-las. Para as jornadas que faltam temos algo que nos motiva, percebendo que temos de nos superar para lá chegar".

O Braga desloca-se na próxima jornada a casa do Moreirense, equipa sensação do campeonato, adversário que recebeu muitos elogios do técnico bracarense. "Um adversário que joga muito bem, que escolheu jogadores com muita qualidade técnica. É uma equipa bem orientada, que já cumpriu os seus objetivos, mas quer chegar mais longe. Vamos jogar com o mesmo objetivo, de jogar para vencer seja contra quem for e onde for".