Marco Silva nomeado para melhor treinador do mês da Premier League

O treinador português Marco Silva está nomeado para o prémio de melhor treinador do mês da Premier League. A equipa do Everton está em recuperação no campeonato e subiu ao "top-10 da tabela classificativa.

Os "toffees" arrancaram o mês com um empate frente ao Liverpool, seguido de uma derrota no terreno do Newcastle. Antes da pausa internacional, o Everton venceu o Chelsea por 2-0. No final do mês, voltaram a vencer por 2-0, no terreno do West Ham.

Os maus resultados do Everton de Marco Silva já colocaram em causa a sua continuidade no cargo. O Everton é atualmente 10º, com 43 pontos, a quatro do 7º lugar, o Wolverhampton, que soma 47 pontos.

A concorrência para o galardão não se avizinha fácil para o treinador português. Os outros nomeados são Pep Guardiola (Manchester City), Jurgen Klopp (Liverpool), Ralph Hasenhuttl (Southampton) e Brendan Rodgers (Leicester City).