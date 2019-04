Costa anuncia 800 milhões para transportes na Área Metropolitana do Porto

O primeiro-ministro anunciou, esta sexta-feira, um “investimento superior a 800 milhões de euros” para desenvolver “a rede de transportes” da Área Metropolitana do Porto (AMP), sendo 600 milhões para nova expansão do metro e 200 para “redes de metrobus”.

Na apresentação da expansão do Metro do Porto, de 307 milhões de euros até 2022, António Costa vincou estar em causa “um caminho que não pode parar”, pelo que “o programa nacional de infraestruturas”, elaborado pelo Governo e “em debate na Assembleia da República”, prevê, para um “próximo ciclo de programação”, um “investimento superior a 800 milhões de euros para desenvolvimento na rede transportes da AMP”.

“Essa verba já não será gerida pelo Governo mas integralmente pela AMP, que devidamente afetará a sua estratégia de desenvolvimento do território”, afirmou o primeiro-ministro, explicando estarem em causa 600 milhões de euros para uma nova expansão do metro do Porto e 200 milhões para “redes de metrobus”.

A “maior empreitada já lançada” por este Governo



O ministro do Ambiente disse, esta sexta-feira, que a nova linha Rosa do Metro do Porto “será o início de uma [ligação] mais completa” na cidade, que passará pelas zonas da Constituição, Combatentes ou Asprela e Campo Alegre.

“Esta linha Rosa do Metro do Porto [hoje apresentada e com conclusão prevista para 2022, ligando a praça da Liberdade à Boavista], para além da procura elevada prevista, será o início de uma linha mais completa que há de atravessar a [rua da] Constituição a caminho dos Combatentes ou da Asprela, para além de ser o início do prolongamento ao Campo Alegre”, afirmou João Matos Fernandes, no Porto, na cerimónia de apresentação da nova fase de expansão da rede do metro.

De acordo com o ministro, o arranque da linha Rosa, no Porto, e o prolongamento da Linha Amarela de Vila Nova de Gaia até Vila d’Este corresponde à “maior empreitada já lançada” por este Governo”, num total de “mais de 300 milhões de euros” que vão permitir um crescimento de 16% nos “207 mil passageiros por dia” do metro, “ou seja, somar mais 33 mil passageiros” diários àquele meio de transporte.