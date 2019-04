"A Ásia, em particular a China, é agora o novo parceiro mais provável" da Europa

O presidente do Conselho Europeu de Investigação (ERC), Jean-Pierre Bourguignon acredita que a Europa deve aproximar-se cada vez mais da Ásia, em matéria de investigação científica, deve ser a Ásia. Em entrevista à Renascença, Bourguignon admite que, sob a liderança de Donald Trump, a colaboração com os Estados Unidos tornou-se mais difícil.



“Se os Estados Unidos prosseguirem este Trumpismo é muito preocupante. Como vimos, nas instituições, há pessoas que resistem a essa ideia”, diz em entrevista à Renascença o líder da agência europeia que tem como objetivo apoiar projetos de investigação de ponta, na Europa. A Ásia, em particular a China, é agora o novo parceiro mais provável.

“É muito importante que os europeus percebam o passo em frente que tem sido dado na Ásia. Ásia, antes de mais, é um continente com milhões de habitantes e as pessoas fazem toda a diferença. Na China ou na India há muitos jovens fantásticos e talentosos e um novo futuro”, descreve Bourguignon, acrescentando que “a China, em particular, decidiu investir de forma muito séria na investigação, envolvendo valores muito significativos e numa estratégia a longo prazo”.

“Os políticos europeus têm de perceber que este é o único caminho a seguir e que a concorrência asiática é uma verdadeira concorrência. A Ásia é muitas vezes considerada o continente da mão-de-obra barata, mas isso já não é verdade”, garante.

O Conselho Científico do Conselho Europeu de Investigação está reunido em Portugal, até 9 de abril, numa altura em que ainda são muitas as dúvidas em torno da saída do Reino Unido da União Europeia e o impacto que essa saída pode ter no setor.

“Há contratos que já estão em curso. Dependendo de como o Brexit acontecer, estes contratos podem continuar normalmente ou podem ser interrompidos, se acabar por acontecer um Brexit sem acordo”, diz.

No entanto, para já poucas mudanças se têm sentido. “O que vemos é que os cientistas a trabalhar no Reino Unido continuam a candidatar-se às bolsas do Conselho Europeu de Investigação, sem qualquer interrupção”, garante. Bourguignon espera que “as relações entre o Reino Unido e o resto da União Europeia, nesta área, continuem muito intensas”.

“É muito claro para os dois lados que não deve haver nenhuma alteração e isso pode acontecer, mesmo que o Brexit se concretize. O Reino Unido pode passar a ser um país associado”, antecipa.

Evolução científica em Portugal tem sido “fantástica”

O presidente da ERC vem frequentemente a Portugal e nesta entrevista recorda a sua proximidade ao antigo ministro da Ciência Mariano Gago. Bourguignon lembra que foi Gago que teve a iniciativa de pedir uma avaliação internacional às instituições científicas portuguesas.

Desde então, Jean-Pierre Bourguignon, cientista da área da matemática, participou em vários desses painéis de avaliação e diz ter sido testemunha “da evolução fantástica” feita pela ciência portuguesa.

“No fim dos anos 80, princípio dos anos 90, Portugal era um país fechado e de repente as portas abriram-se e as pessoas tornaram-se mais ambiciosas, conheceram outras realidades e houve uma enorme renovação”, descreve.

“O desenvolvimento é muito significativo, não só há mais pessoas a candidatarem-se a bolsas, como a qualidade das candidaturas é cada vez melhor”, acrescenta.

O Conselho Europeu de Investigação foi criado em 2007. Até ao momento, os investigadores trouxeram 91 bolsas financiadas para instituições Portuguesas, num total de mais de 150 milhões de euros.



Neste olhar para a ciência portuguesa, Bourguignon destaca o papel que tem sido desempenhado nos últimos anos por Carlos Moedas, o comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação. “Tem sido um apoiante e um lutador pela investigação científica europeia, no geral, e pelo Conselho Europeu de Investigação, em particular”, diz.

Bourguignon garante ainda que “a arquitetura do novo quadro de apoio comunitário (para o período 2021 – 2027) é essencialmente da sua responsabilidade”, sublinhando que “a parte relacionada com a investigação de excelência foi incentivada”.