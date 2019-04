Novo paredão em Leixões gera polémica. Quebra-mar ou quebra-cabeças?

Já os defensores do prolongamento do quebra-mar argumentam que os 300 metros adicionais vão permitir a entrada no Porto de Leixões de navios de maiores dimensões e melhorar as condições de navegabilidade na barra.

À Renascença , a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo diz que a poluição ambiental não será problema. Por outro lado, admite que haverá menos ondas para surfar.

As polémicas obras estão a gerar uma onda de preocupação, com várias críticas de partidos políticos, autarcas e surfistas.

O cartaz já foi partilhado vezes sem conta nas redes sociais, com a frase "Chegou a hora de dizer não, diz não ao paredão". É um convite para o protesto deste domingo na praia de Matosinhos, contra o prolongamento previsto do quebra-mar exterior do Porto de Leixões

Em fevereiro, a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, anunciou um investimento de cerca de 217 milhões de euros, dos quais 147 milhões são investimento público - valor a aplicar até 2023 no Porto de Leixões para aumentar a sua competitividade portuária.

As empreitadas envolvem o prolongamento do quebra-mar exterior em 300 metros, aprofundamento do canal de entrada, anteporto e bacia de rotação, a criação do novo terminal no Molhe Sul e a melhoria das condições de operação do porto de pesca.

A Câmara Municipal de Matosinhos, sob a liderança de Luísa Salgueiro (PS), aprovou um documento no qual se defende que as obras em Leixões não devem ser adjudicadas enquanto não forem apresentados o projeto global e a Avaliação de Impacto Ambiental (AIA).



Contudo, a Assembleia Municipal rejeitou, com os votos contra do PS e PCP, uma proposta em que era solicitada a suspensão do concurso.

Por seu lado, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo garante que o prolongamento do quebra-mar “não vai acabar com o surf, nem vai transformar a praia num lago”.

O Movimento “Diz Não ao Paredão”, que contesta o prolongamento do quebra-mar, já pediu à Procuradoria-Geral da República para analisar a potencial instauração de uma ação popular.

Depois de ter lançado uma petição pública a pedir a suspensão das obras – que já tem mais de 6.200 assinaturas –, o movimento convocou uma manifestação para o próximo domingo, a partir das 15h00, na praia de Matosinhos.