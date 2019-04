Bernardo Silva nomeado para melhor jogador do mês da Premier League

O médio português Bernardo Silva está entre os seis nomeados para vencer o prémio de melhor jogador do mês de março da Premier League.

O camisola "20" dos "citizens" é o único jogador da equipa de Pep Guardiola nomeado para o galardão. Num mês com apenas três jogos para a competição, interrompido com a pausa internacional, Bernardo apontou um golo e uma assistência, frente ao Fulham, em Craven Cottage. O português foi titular e somou os 90 minutos nas outras duas partidas, na vitória por 3-1 frente ao Watford, e no triunfo por 1-0 no terreno do Bournemouth.

Bernardo Silva tem sido peça fundamental na temporada do Manchester City, que já venceu a Taça da Liga e continua na luta pelo bicampeonato, Liga dos Campeões e Taça de Inglaterra. No total, soma 11 golos e oito assistências em 42 jogos disputados.

O português luta pela distinção com mais cinco jogadores: Sadio Mané (Liverpool), Andrew Robertson (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester City), Seamus Coleman (Everton) e James Ward-Prowse (Southampton).

O vencedor é escolhido através de uma votação pública no website da Premier League, combinado com os votos dos capitães das 20 equipas e um painel de especialistas. O anúncio do vencedor será feito no dia 12 de abril.