Parlamento Europeu lança novo site com os resultados das Europeias

O site eleicoes-resultados.eu será assim o local em que todos poderão, no dia 26 de maio, ver os resultados a ser atualizados ao segundo por região.

Neste portal, os eleitores poderão ainda consultar a composição do Parlamento Europeu desde 1984, a repartição de lugares por partidos nacionais e por grupos políticos desde 1979 e os resultados a nível nacional desde 2009. A isto, somam-se ainda os dados sobre a participação nas eleições europeias em cada país e sobre o equilíbrio de género entre os parlamentares.

E numa altura em que as últimas sondagens dão conta de um parlamento cada vez mais dividido, o novo site vem ainda com uma "calculadora de maiorias", que ficará disponível no dia das eleições.