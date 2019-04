Castigo suspenso. Vitória de Guimarães-Chaves terá adeptos nas bancadas

O Estádio D. Afonso Henriques vai receber o jogo entre Vitória de Guimarães e Chaves, este sábado, com público nas bancadas, depois do Tribunal Arbitral do Desporto ter confirmado os efeitos suspensivos do castigo de um jogo à porta fechada ao Vitória de Guimarães, informou uma fonte junto do processo a Bola Branca.

O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol castigou o clube vimaranense com um jogo à porta fechada, após ter sido encontrado um "arsenal pirotécnico" numa partida frente ao Braga, a contar para a oitava jornada do campeonato, numa zona do estádio em que apenas pessoas credenciadas teriam acesso.



Para além da multa, o Vitória de Guimarães foi também multado em 30 mil euros. O clube anunciou que recorreu do castigo, que suspendeu, por agora, a decisão. Deste modo, o jogo entre Vitória de Guimarães e Chaves, no sábado, às 18h00, no Estádio D. Afonso Henriques, vai decorrer com público nas bancadas. Luís Castro, treinador da equipa, já tinha lamentado o castigo, devido ao cariz solidário da partida.

"Os nossos adeptos merecem que joguemos em casa, têm sido dedicados. Seria uma desilusão para eles não jogarmos no D. Afonso Henriques. Gostaríamos de ver o estádio cheio para colaborarmos com Moçambique", disse.