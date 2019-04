Dortmund fecha a porta ao Manchester United. "Jadon Sancho não vai sair no verão"

Hans-Joachim Watzke, dirigente do Borussia Dortmund, rejeitou categoricamente a possibilidade de vender a jovem estrela inglesa Jadon Sancho no verão, desmentindo os rumores de uma abordagem do Manchester United.

"Não o vamos vender, e isto é um facto. Já foi discutido entre todos que estão envolvidos no assunto que o Jadon Sancho vai jogar no Dortmund na próxima temporada", disse, aos microfones da "Eurosport" alemã.

Jadon Sancho tem sido uma das figuras da Bundesliga esta temporada, com oito golos e 16 assistências em 27 jogos no campeonato. O jovem extremo de 19 anos, internacional inglês, chegou ao emblema alemão em 2017, proveniente do Manchester City, clube que representou nos escalões de formação.

Watzke deixou rasgados elogios ao extremo que se afirmou esta época na equipa principal, mas recorreu a Cristiano Ronaldo para conter o entusiasmo em relação ao seu futuro:

"O seu progresso é brilhante. Para a idade, joga de forma incrível, mas é preciso conter o entusiasmo, porque só tem 19 anos. Não pode perder um milímetro de concentração. O Cristiano Ronaldo não está no topo do Mundo há tantos anos só pelo seu talento, mas pela concentração que mais ninguém tem".

Apesar dos conselhos ao jovem prodígio inglês, Watzke augura um futuro brilhante: "Se continua a mostrar o que tem mostrado nos próximos anos, podemos falar de uma carreira de classe mundial. Por agora, falámos só do seu enorme potencial".