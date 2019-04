Tottenham quer desviar André Gomes do Everton

O Tottenham terá apresentado uma proposta de 30 milhões de libras por André Gomes, garante o jornal inglês "The Telegraph", mas terá de rivalizar com o Everton pela contratação do médio luso.

O interesse dos "Spurs" no internacional português não é novidade e o presidente do clube, Davy Levy, está determinado em assegurar o reforço para a próxima temporada, depois da saída de Moussa Dembelé, para a China, e com o futuro de Christian Eriksen em dúvida.

Pochettino, treinador do Tottenham, já tornou claro que quer reforços para 2019/20, depois do clube inglês não ter contratado nenhum jogador para esta temporada.

O jornal catalão "Sport" afirmou, no dia 20 de março, que o Barcelona estaria prestes a vender o médio português, com dois clubes na "pole position" para assegurar a contratação de André Gomes. Para além do Tottenham, o Everton quer continuar a contar com o jogador.

André Gomes foi contratado pelo Barcelona ao Valência, no verão de 2016, por 37 milhões de euros, mais objetivos. Todavia, não se conseguiu afirmar, nas duas épocas que representou os catalães, e rumou ao Everton, por empréstimo, cedência que terá custado cerca de 2,25 milhões de euros.

O médio, de 25 anos, tem contrato com o Barcelona até 30 de junho de 2021 e uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Depois de uma lesão que afastou o português do início da temporada, André Gomes afirmou-se no meio-campo do Everton, liderado pelo compatriota Marco Silva. No total, soma um golo e uma assistência em 26 jogos disputados.