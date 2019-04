Helton classifica jogo do FC Porto contra o Boavista como uma final

É uma autêntica final para o FC Porto. É desta forma que Helton, antigo guarda-redes dos dragões, antecipa o dérbi da invicta, marcado para esta sexta-feira. Os dragões entram em campo com os mesmos pontos do líder Benfica e, por isso, todos os jogos devem ser encarados como uma final, refere Helton em Bola Branca.



"É um jogo importante, um jogo que pode mudar a história do objetivo. O FC Porto não tem margem de erro, então é focar no jogo com o Boavista como se fosse uma final. Os jogadores têm conhecimento e experiência suficientes para ultrapassarem o facto de não poderem errar. Todos os jogos são grandes finais quando se tem um objetivo [título nacional]", considerou.



O FC Porto apresenta-se para o jogo desta sexta-feira sem duas peças importantes na defesa. Felipe está castigado, por ter visto o nono cartão amarelo da temporada, e Alex Telles é baixa, por lesão. O antigo guardião, que somou um total de 334 jogos com a camisola do FC Porto, desdramatiza as ausências.



"Não acredito que exista qualquer problema. Temos de reconhecer a grandeza dos dois jogadores e a importância que têm perante o grupo, são jogadores habituados a jogar juntos. Mas todo o plantel está centrado no mesmo objetivo e quem os substituir, não fará diferente", concluiu.

Helton, hoje com 40 anos, chegou a Portugal em 2002 para representar o União de Leiria. Depois de três temporadas, rumou ao FC Porto, clube que representou durante 10 temporadas e onde venceu uma Liga Europa, sete campeonatos, quatro Taças de Portugal e seis Supertaças Cândido Oliveira.

O FC Porto-Boavista tem início marcado para as 20h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.