Adjuntos com papel principal no dérbi do Porto. "Equipas não serão prejudicadas"

O dérbi da cidade Invicta, entre FC Porto e Boavista, terá dois protagonistas diferentes no banco de suplentes, com os dois adjuntos a assumir o cargo de treinadores principais: Vítor Bruno, no lado do FC Porto, e Professor Neca, no Boavista. Bola Branca esteve à conversa com Nuno Presume, e o comentador da Renascença, adjunto de José Peseiro, no Vitória de Guimarães e no Sporting, está convicto de que os jogadores não vão sentir as ausências de Sérgio Conceição e Lito Vidigal.

"Face ao adiantar do campeonato e à relação de vários anos do Lito com o Professor Neca, e do Vítor Bruno com o Sérgio Conceição, não me parece que existam grandes discrepâncias em relação ao que poderão ser as suas intervenções no jogo. O plano estratégico estará todo definido durante a semana", observa.

No entanto, Presume ressalva que as decisões espontâneas do treinador do FC Porto no decorrer da partida podem fazer alguma falta: "Quando há treinadores com um grande impacto como o Sérgio, em que as orientações durante o jogo são tão precisas, faz sempre alguma diferença, mas a máquina já está tão oleada e a rolar tão próximo do fim da época, que não sinto que possam existir diferenças significativas na ausência dos treinadores na relva, até porque é só um jogo".

A preparação terá sido feita durante a semana para um jogo sem Sérgio Conceição e Lito Vidigal, que tornam Vítor Bruno e Professor Neca os "veículos de transmissão daquilo que os treinadores normalmente iriam fazer". "Toda a informação estará delineada", acrescenta o comentador da Renascença, que além de adjunto de Peseiro, foi adjunto de Daúto Faquirá, no Olhanense e no 1º de Agosto, e tem também experiência como treinador principal.

Adjuntos já habituados ao papel principal

Sérgio Conceição vai cumprir, no dia do dérbi, o terceiro de oito dias de castigo, na sequência de uma altercação com um adepto do Braga, no jogo do campeonato, no último fim-de-semana. Lito Vidigal cumpre um jogo de castigo por ter sido expulso, também na última jornada, na vitória caseira, por 2-0, contra o Belenenses, devido a protestos com a equipa de arbitragem.

São dois treinadores que, pela forma como vivem o jogo no banco, se expõem a estas situações mais vezes do que é habitual. Vítor Bruno já teve de, em vários jogos ao longo da sua relação com Sérgio, assumir as equipas durante as partidas.

No Boavista, a dupla Lito/Neca já tem oito jogos realizados. O treinador principal foi expulso logo no primeiro jogo, diante do Feirense e Neca assumiu a liderança da equipa nas partidas com Santa Clara e Chaves. Curiosamente, com saldo de uma vitória e um empate.

Raio-x a Vítor Bruno e Professor Neca



Professor Neca, de 67 anos, dispensa grandes apresentações, com um "curriculum vitae" de quase 40 anos como treinador. Já orientou clubes como Braga, Desportivo das Aves, Penafiel, Estoril, Gil Vicente, Paços de Ferreira e adjunto da seleção portuguesa e do Benfica. Em 2015, juntou-se a Lito Vidigal, ainda no Arouca. Desde então, seguiram-se aventuras no Maccabi Tel Aviv, Desportivo das Aves, Vitória de Setúbal e, agora, no Boavista. "É uma pessoa tão experiente, com um percurso tão positivo e tem uma forma muito peculiar de estar como adjunto", analisou Nuno Presume.

Vítor Bruno, filho do experiente treinador Vítor Manuel, estreou-se em Angola, ao lado do pai, em 2009, no 1º de Agosto. Trabalhou ainda com Augusto Inácio na Naval e no Leixões. Aliou-se a Sérgio Conceição na sua primeira experiência como treinador, em 2011, no Olhanense. Académica, Braga, Vitória de Guimarães, Nantes e FC Porto completam um percurso de dez temporadas na profissão.