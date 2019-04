Bucks vencem 76ers e confirmam melhor registo da temporada

Após 79 jogos, os Milwaukee Bucks são a equipa com o melhor registo da temporada regular da NBA. A equipa garantiu o estatuto após a vitória na madrugada desta sexta-feira frente aos Phiadelphia 76ers.

Com a vitória, os Golden State Warriors, da conferência oeste, ficam incapazes de igualar o registo. Os campeões em título têm um registo de 54 vitórias e 24 derrotas, para as 59 vitórias e 20 derrotas dos Bucks, na conferência este.

Caso a equipa de Milwaukee chegue à final da NBA, terá a vantagem caseira contra qualquer equipa do oeste. Neste caso, os Bucks disputarão quatro jogos em casa, e apenas três fora de portas.

Giannis Antetokounmpo voltou a ser a grande figura do lado dos Bucks na vitória por 128-122 em Philadelphia e é um dos grandes candidatos ao prémio de "Most Valuable Player". Giannis apontou 45 pontos, 13 ressaltos e seis assistências, e tornou-se no primeiro jogador desde Michael Jordan a conseguir apontar mais de 45 pontos, dez ressaltos e cinco assistências sem uma única perda de bola.



Do lado dos 76ers, que também já garantiram um lugar nos "play-offs", Joel Embiid apontou um triplo-duplo, com 34 pontos, 13 assistências e 13 ressaltos. JJ Redick apontou 29 pontos.